Gar kein so einfaches Konstrukt. Schließlich setzt es voraus, dass eine Spezies in der Lage ist, komplexe Zusammenhänge in Bezug auf die eigene Zukunft zu begreifen. Und wie steht's da um unsere nächsten Verwandten im Tierreich? Ein Team um Alexandra Rosati von der University of Michigan hat dazu über zwei Jahrzehnte Schimpansen im Kibal-Nationalpark in Uganda begleitet und dabei 21 männliche Tiere zwischen 15 und 58 Jahren beobachtet. Ergebnis: Alternde Schimpansen haben mehr gegenseitige und positive Freundschaften als jüngere, deren Freundschaften eher einseitig seien. Zudem knüpfen sie mehr Kontakte mit wichtigen Sozialpartnern als jüngere.