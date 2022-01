Können Sie sich noch an Ihren ersten Besuch beim Zahnarzt erinnern? Ich schon. Ein Loch im Milchzahn, der Zahnarzt bohrte drauf los, irgendwer hielt mich fest, in meinem Mund rumpelte und im Kopf sirrte es, kaltes Metall drückte auf die Unterlippe, ein harter Schlauch saugte und gurgelte vor sich hin. Hochbetrieb in meinem winzigen Kindermund, Panik flutete mich, so, wegen Überfüllung geschlossen, mach ich eben den Mund zu. Und erst nach viel gutem Zureden wieder auf. Weil mir jemand erklärte, dass der Arzt all das Zeug in meinem Mund noch brauche. Dass danach munter und gut festgehalten weitergebohrt wurde, war der Grundstein für ein lange Zeit sehr ambivalentes Verhältnis zur Zahnmedizin. Kennen viele, die in einer Zeit groß wurden, als eher gebohrt als geredet wurde.

Ausgestorben ist die Angst vorm Zahnarzt aber heute auch noch nicht. 19 Prozent der Bevölkerung hat vor jedem Zahnarztbesuch Angst, zeigt eine forsa-Befragung von 1.000 Personen. Acht Prozent der Bevölkerung geben laut der Krankenkasse tk an, aus Angst eine zahnärztliche Behandlung sogar ganz zu unterlassen. Und Mütter scheinen dabei eine große Rolle zu spielen, sagt die jetzt veröffentlichte Studienarbeit von Dr. Uta Knoblauch. Sie forscht in der Dresdner Uniklinik in der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik mit einem interdisziplinären Team im Bereich der Psychosomatischen Medizin und der Zahnmedizin.

Kinder lernen Angst vor Zahnbehandlungen von Müttern

Ihre Forschungsarbeit liefert nun Anhaltspunkte dafür, dass sich die Angst der Mütter auf die Mundgesundheit der Kinder auswirkt. Für ihre Arbeit befragte Dr. Uta Knoblauch Mütter von drei- und vierjährigen Kindern zu Symptomen verschiedenster psychischer Erkrankungen, sowie zu soziökonomischen Faktoren wie Bildung, Berufsstatus und Einkommen der Familien. Dabei wurde eine Gruppe von 60 Kindern mit frühkindlicher Karies mit 60 kariesfreien Kindern verglichen.

Dr. Uta Knoblauch Bildrechte: privat Die Auswertung der Daten zeigte: Mütter von Kindern mit frühkindlicher Karies hatten selbst eine deutlich erhöhte Zahnbehandlungsangst. Und es zeigte sich auch, dass diese Mütter in ihrer Kindheit häufiger Missbrauch oder Vernachlässigung erlebt hatten, rauchten und einem niedrigeren Sozialstatus angehören. Doch was heißt das für die Zahnmedizin bzw. für Kinder, deren Mütter Angst vor Zahnbehandlungen haben? Diese psychosozial belasteten Mütter müssen frühzeitig erkannt werden, sagt Dr. Knoblauch, dann könnten zum Beispiel Präventionsmaßnahmen für bessere Mundgesundheit bei Müttern und dadurch auch bei deren Kindern sorgen

Aber wie erreicht man diese Frauen, wie können sie lernen und ihren Kindern vorleben, dass der Besuch in der Zahnarztpraxis kein Anlass für Angst, sondern eine Routine-Angelegenheit ist, die dabei hilft, das Gebiss gesund zu erhalten und schmerzhaften Behandlungen vorzubeugen? Besuche in der Praxis, ohne dass akut behandelt werden muss, Erklärungen der Instrumente, zeigen, wie der Behandlungsstuhl auf- und abfährt, vorführen, welche Geräusche einzelne Arbeitswerkzeuge machen: Wissen nimmt Angst. Dr. Knoblauch rät: "Auch ein Kennenlerngespräch ohne Behandlung kann helfen, eine tragfähige Vertrauensbasis zu schaffen, über Befürchtungen zu sprechen und erste, wenig angstbesetzte Behandlungen (bspw. ein Röntgenbild) zu planen. Um in der Zahnbehandlung das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit zu stärken, können bereits Stopp-Signale zum Unterbrechen und das Besprechen jedes Behandlungsschrittes hilfreich sein."

Allerdings scheint auch der oft niedrigere Bildungsgrad der Mütter und das daraus resultierende Armutsrisiko die Zahngesundheit der Kinder negativ zu beeinflussen, sagt Dr. Knoblauch. Offenbar muss man auch da ansetzen, oder wie Studienmitautor Professor Christian Hannig sagt, "anhand der Forschungsergebnisse könnten und sollten Präventionsstrategien neu gedacht werden, um die Risiken für die Zahngesundheit von Kindern zu erkennen".

Welche Rolle spielen Väter, wenn es um die Kinderzähne geht?