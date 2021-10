Die MIH hat inzwischen bundesweit die Karies bei Kindern verdrängt. In Deutschland leiden rund 450.000 Kinder an Kreidezähnen, erklärt Heike Lucht-Geuther, Zahnärztin und Vorstandsmitglied der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg. Dabei steht die Erforschung der Ursachen noch am Anfang. "Zum Beispiel wurde lange Zeit eine Kunststoffexposition als Ursache angesehen", so Lucht-Geuther. "Daneben werden Umwelteinflüsse und Erkrankungen diskutiert, bis hin zu der Frage, ob eine Frühgeburt oder ein Kaiserschnitt stattfand."