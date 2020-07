Mehr als 500 Menschen haben das schon getan, sagt Ina Ebert vom NABU Sachsen im Gespräch mit MDR Wissen, und sind jetzt also gelistete Wiesenpfleger. Auf der Projektseite führen sie kleine Blogs und posten je nach Engagement Bilder von Schmetterlingsfunden auf ihren Wiesen. Das Grundprinzip für so einen schmetterlingsfreundlichen Lebensraum ist einfach, sagt Ina Ebert, die das Projekt betreut:

Bildrechte: imago/Jürgen Ritter

Wenn nicht gemäht und gemulcht wird, wo die Mahd nicht direkt auf der Fläche verteilt wird, entsteht also Lebensraum für Schmetterlinge und zwar in allen Lebensstadien: Blätter, auf oder unter denen Eier angeklebt werden, Gräser, an denen Kokons angehangen werden; Blätter, die Raupen nähren, wie die Brennessel. Das, was viele an ihrem Rasenroboter lieben, ist die Verteilung des milimeterkurzen Rasenschnitts auf der Mähfläche, ohne dass man den Schnitt entsorgen muss. Doch dieses raspelkurzen Rasenflächen sind gleichzeitig der Friedhof der Schmetterlinge und anderer Insekten: Der millimeterkurze Rasen, der mit seinem eigenen Schnitt gemulcht wird, fühlt sch unter nackten Füßen ultraweich an - ist aber gleichzeitig eine Wüste für jedes Insekt. Egal, ob für Schmetterling, Spinne oder Heupferd.