"Schnegel sind generell deutlich schlanker gebaut. Ihre Schnäbel sind dünner, Schnegel haben einen schlanken Hals und einen Kiel", erklärt Schneckenexperte Robert Nordsieck, Mitglied der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, im Gespräch mit MDR WISSEN und erklärt das Detail: "Das ist eine Kante am Schwanzende am Rücken." Ihm zufolge ist dieser Kiel auch für Laien gut erkennbar. Und es gibt noch einen anderen klaren Hinweis darauf, dass man einen Tigerschnegel vor sich hat: "Das ist das Atemloch, das sich beim Schnegel im hinteren Teil des Mantelschildes befindet.

Auch beim Fressverhalten gibt es Unterschiede zwischen Schnegel und anderen Nacktschnecken, erläutert Norbert Nordsieck: "Beide fressen vorwiegend Pilze, Flechten, zerfallendes Pflanzenmaterial, vor allen Dingen der Tigerschnegel. Und Tigerschnegel fressen auch Schneckeneier und junge Schnecken." Das klingt ja nicht schlecht für alle, in deren Garten Nacktschnecken den jungen Salat wegfressen. Leider gibt es aber nirgends exakte Zahlen, Fakten, oder Formeln, wie viele Tigerschnegel es bräuchte, um zum Beispiel in einem 200 qm Schrebergarten den Fraßschaden durch gemeine Nacktschnecken einzudämmen oder ihre Populationen zu verringern.

Zum Beispiel hat ein Forschungsteam in Wien untersucht, ob Helix Pomata, die Weinbergschnecke, die Populationsgröße von Arion Vulgaris, der gemeinen Wegschnecke, in einem gemeinsamen Lebensraum u.a. bei verschiedenen Feuchtigkeitsbedingungen beeinflusst. Die Auswertungen zeigten, dass sich nicht nachweisen lässt, dass Weinbergschnecken die Populationsgröße von Nacktschnecken beeinflussen oder verändern. Es wurde zwar beobachtet, dass Weinbergschnecken Arion Vulgaris-Eier vertilgen – allerdings nur 3 Stück von 200.

In einer Studie der Karlstad University in Schweden wurde untersucht, wie sich die Größe der Gelege verändert, wenn sich verschieden viele Arion Vulgaris-Exemplare Lebensraum teilen mussten und wenn zusätzlich auch Limax Maximus, der Tigerschnegel, in diesen Lebensraum eingesetzt wurde. Ergebnis dieser Arbeit: Die Schneckendichte an sich wirkte sich auf die Eigelege-Größe aus, sowohl wenn Arion Vulgaris nur unter ihresgleichen lebte als auch wenn Tigerschnegel mit ihnen lebten – und zwar so: Je mehr Schnecken im Lebensraum, desto weniger Eier. Nur wenn Tigerschnegel anwesend waren, wurden vereinzelt Bisspuren auf den Wegschnecken gefunden und verstreute Eier-Gelege von Arion Vulgaris. Daraus lässt sich dem Forschungsteam zufolge zwar auf räuberisches Verhalten der Tigerschnegel schließen, bzw. mögliche Konkurrenzverhalten um Rückzugs- und Eiablageplätze, aber nicht darauf, dass Tigerschnegel tatsächlich die Populationsdichte von Arion Vulgaris beeinflussen oder regulieren.