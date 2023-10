Leopoldina, in englischer Sprache



Wessen Perspektive und Wissen prägen den digitalen Raum? Wie kommt es, dass eine Vielzahl an Menschen hier zur Minderheit wird? Und wie lassen sich Missstände und Machtmissbrauch mittels digitaler Technik, bildgebender Verfahren und architektonischer Modelle untersuchen? Die Expertinnen Anasuya Sengupta (Whose Knowledge?) und Dimitra Andritsou (Forensis) machen Unsichtbares sichtbar.