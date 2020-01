Achtung festhalten, nicht vor Schreck aus dem Raum-Zeit-Kontinuum purzeln! Denn: Zeitreisen sind mehr als Science-Fiction! Sie sind möglich. Also zumindest rein theoretisch ...

Was tatsächlich stimmt, ist: Die Einsteinschen Gleichungen lassen Lösungen zu, bei denen die Zeit im Kreis verläuft. Also wo man sich immer wieder wiederholt. Hermann Nicolai, Quantenphysiker

Toll! Quantenphysiker Hermann Nicolai geht fest davon aus, dass es im Universum Orte gibt, an denen die Zeit nicht einfach nur schneller oder langsamer vergeht, sondern an denen gewissermaßen täglich ein Murmeltier grüßt. Diese Information erscheint nicht unwichtig, wenn man eine Zeitreise planen möchte.

Um einen solchen Ort der Extreme finden zu können, so Nicolai, müsse man ganz nah ran an ein Ungetüm mit unbekanntem Inhalt - an ein Schwarzes Loch: "Wenn man in den Horizont eines Schwarzen Loches eintaucht - das ist ja die Haut, die das Schwarze Loch umgibt - wenn man da hineingeht, dann existieren dort Zeitschleifen, hinter dem Horizont."

Traumziel Schwarzes Loch

Dieser Ausflug ist allerdings nicht zu empfehlen. Unsere Körperteile würden spaghettisiert, also in die Länge gezogen. Genauso wie die Zeit. Alles würde seeehr laaaang. Der Vorteil wäre, dass man ohne Probleme seine eigenen Urenkel kennenlernen könnte - theoretisch. Denn, so Nicolai: "Wenn Sie hinkommen, kommen Sie nicht mehr raus. Also, mal abgesehen davon, dass Sie den Eintritt in das Schwarze Loch nicht überleben werden."

Reisen mit Lichtgeschwindigkeit

1 min Bildrechte: ESO, IAU and Sky & Telescope Sagittarius A* - Blick ins Schwarze Loch Sagittarius A* - Blick ins Schwarze Loch Link des Videos https://www.mdr.de/wissen/videos/schwarzes-loch-in-der-milchstrasse100.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, eine Zeitreise zu machen. Dafür müssen wir kein Schwarzes Loch besuchen. Es reicht, sich sehr sehr stark zu beschleunigen. Der Kernphysiker Steffen Turkat aus Dresden erzählt uns, wer oder besser gesagt, was das kann: "Es gibt Teilchen, für die bewegt sich die Zeit gar nicht fort. Lichtteilchen - Photonen - bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Die haben gar nicht diesen Zeitbegriff. Für die steht die Zeit still."

Lichtteilchen müsste man sein. Entspannt auf einer Welle surfen und komplett die Zeit vergessen. Dummerweise sind wir Menschen aber keine Photonen und damit nicht in der Lage auf 300.000 Kilometer pro Sekunde zu beschleunigen. Wir sind zu massereich. Schade.

Einladung von Hawking

Prof. Stephen Hawking. Bildrechte: IMAGO Was machen wir denn nun mit unserer Zeitreise? Jetzt verrate ich Ihnen etwas: Der Beweis dafür, ob Zeitreisen für Menschen jemals möglich sein könnten, wurde längst erbracht. Und zwar an einem Abend des Jahres 1994. Und das von niemand geringerem als Steven Hawking. Der Astrophysiker hatte damals zu einer Party - genauer zu einer geschlossenen Gesellschaft - geladen. Mit einer ganz bestimmten Frage im Hinterkopf, wie Quantenphysiker Nikolai erzählt: "Ja wo sind denn all die Außerirdischen, die aus der Zukunft zu uns zurück gereist sind? Warum sitzen die jetzt nicht alle hier am Tisch? Und erzählen uns was von der Zukunft?"

Hawking hatte nämlich ausschließlich Zeitreisende eingeladen – und zwar auf einer Karte, die er erst nach der Party in alle Welt verschickte. Sie ahnen sicher, wie das Experiment ausging. Es war ein einsamer Abend - ein Dinner for One. Auch Nikolai macht uns nicht allzu große Hoffnung für unser menschliches Zeitreise-Projekt. Das Problem sei nämlich: "Man kommt dann sofort in Schwierigkeiten mit Kausalität."

Gesamtes Universum verändern

Also: im Universum, das können wir festhalten, sind Zeitreisen wirklich möglich. Im Horizont eines Schwarzen Loches sind sie "Alltag". Und Lichtphotonen kennen nicht einmal Zeit. Doch all das gilt nur für bestimmte Formen von Materie und eben nicht für uns Menschen. Für uns vergeht die Zeit in eine Richtung und wir können nicht zurück.