Es gibt Dinge, die kann man sich nicht vorstellen, weil es sie auf unserer Welt nicht gibt: die Unendlichkeit beispielsweise. Denn alles um uns herum hat einen Anfang und ein Ende. Kurios ist nur: Das Einzige, von dem wir uns keinen Anfang vorstellen können, ist die Zeit. Die Frage, was war vorher, falls die Zeit tatsächlich mit dem Urknall begonnen hat, lässt uns ratlos zurück. Allein die Formulierung "die Zeit vor der Zeit" ist verrückt.

Alles begann vor 13,8 Milliarden Jahren

Und trotzdem gilt unter Astrophysikern die Standard-Lehrmeinung, dass alles vor 13,8 Milliarden Jahren begann, sagt Prof. Martin Ammon von der Uni Jena: "Die Vorstellung, die man immer hat ist: Es gab schon Raum und Zeit und dort gab es eine große Explosion. So war es definitiv nicht. Denn mit dem Urknall sind nach heutigem Verständnis erst Raum und Zeit entstanden."



Das ist für Kernphysiker Kai Zuber von der TU Dresden so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche: "Der Raum war genauso nicht da, wie die Zeit nicht da war. Das ist völlig analog." Diese Idee vom Anfang von Allem - also auch von der Zeit - sollte man gar nicht versuchen zu begreifen oder sich vorzustellen. Man kann es nur akzeptieren und sich vielleicht daran gewöhnen.

Theorie der Quantengravitation fehlt

Was vor dem Urknall war, weiß keiner

Bis dahin gilt: Die Zeit ist mit dem Urknall entstanden. Weil wir es nicht besser wissen und es uns nicht anders erklären können, sagt Bruno Leibundgut, Astrophysiker von der Europäischen Südsternwarte ESO: "Die Frage, die oft gestellt wird - Was war vor dem Urknall? - ist wissenschaftlich nicht zu beantworten, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, Rückschlüsse zu ziehen, was vorher war."

Philosophie kennt keinen Anfang der Zeit

Frage ohne Antwort

Damit legt sich Hübner mit dem berühmten Steven Hawking an. Der hat einmal gesagt: Zu fragen, was vor dem Urknall war, ist, als ob man fragt, was nördlicher vom Nordpol ist. Also eine völlig sinnlose Frage.