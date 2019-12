Vielleicht nennen wir das ausklingende Jahrzehnt in den Geschichtsbüchern (bzw. Geschichts-E-Books) irgendwann einmal das Smarte Jahrzehnt. Oder es sind die Jahre des Smartismus. Zumindest hat dieses Wörtchen unser Verständnis von technischem Fortschritt ziemlich im Griff. Erst wurden Handys smart, also schlau. Es folgten Fernseher, Uhren, Kaffeemaschinen, Kleidung. Nur die Computer-Brillen sind noch nicht so richtig aus dem Knick und beim Endverbraucher angekommen: Googles zunächst vielversprechendes Projekt Glass wird vorerst nicht mehr an Privatpersonen verkauft, gilt auch firmenintern als Flop und ist nur noch in einer Variante für Geschäftskunden erhältlich.