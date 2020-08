Schneckenhauskäfer: Dass die sich überhaupt mal paaren, grenzt an ein kleines Wunder, denn die meiste Zeit ihres Lebens, zwei bis drei Jahre, verbringen sie als Larven. Und wenn sie geschlechtsreif sind, würde man kaum ahnen, dass die beiden zusammengehören. Das Männchen hat behaarte, ledrige Flügel und auffällige Antennen, das Weibchen sieht dagegen aus wie eine große Larve und hat auch keine Flügel. Sie fressen sowohl als Käfer als auch als Larve am liebsten Schnecken, und ihre stark behaarten Raupen sind quasi Hausbesetzer, die im Herbst in leerstehende Schneckenhäuser kriechen und darin überwintern. Nach zwei oder drei Jahren verpuppen sie sich im Frühjahr und sorgen als Schneckenhauskäfer wieder für neuen Nachwuchs. Bildrechte: imago images / blickwinkel