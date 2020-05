Medizinforschung aus Jena Wie Weihrauch wirkt: Aus bösen Enzymen werden gute

Hauptinhalt

Katholiken haben beim Stichwort Weihrauch sofort den Geruch kirchlicher Hochfeste in der Nase. Andere kennen die Geschichte vom Jesuskind, das u. a. mit Weihrauch beschenkt wurde. Was nicht so vielen Menschen sofort in den Sinn kommt, ist die Medizin. Ein Forschungsteam der Universität Jena hat herausgefunden, wie genau der Weihrauch wirkt und Verblüffendes entdeckt: Durch ihn wird ein Enzym in unserem Körper vom Bösen zum Guten - also sozusagen vom Saulus zum Paulus.