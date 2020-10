Sportwissenschaft Sportler sollten nicht zu abhängig von ihrem Trainer sein

Die Forscher der Binghamton-Universität im US-Bundesstaat New York um Chou-Yu Tsai begleiteten für ihre Studie 250 College-Basketball-Spieler über eine Saison und bewerteten dabei deren Verhältnis zu den jeweiligen Trainern. Das Hauptaugenmerk lag darauf, ob die Coaches eine transformationale Führung zuließen - also einen Führungsstil, bei dem die Sportler ihre Motivation aus sich heraus entwickeln.

"Trainer, die einen transformationalen Stil bevorzugen, inspirieren ihre Athleten auch jenseits des Sports", erklärt Tsai. Denn sie brächten die Sportler dazu, nicht nur an sich, sondern auch an das Team zu denken. Allerdings wurden in der Studie die weniger transformationalen Übungsleiter von ihren Eleven im Laufe der Saison als kompetentere Trainer beschrieben. Wie passt das zusammen?