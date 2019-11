3D-Bild des Steins von Rosette im British Museum in London. Bildrechte: E. Bozia

Haben Sie sich jemals gefragt, wie es den Wissenschaftlern der Neuzeit gelingen konnte, die Hieroglyphen und die ausgestorbenen Sprachen der alten Ägypter zu entziffern?

Wer die Frage beantworten will, kommt nicht am Stein von Rosette (französisch) oder Rosetta (englisch) vorbei: Jedes Jahr besuchen mehr als sechs Millionen Menschen aus der ganzen Welt das British Museum in London, um das Bruchstück einer ursprünglich höheren altägyptischen Stele hinter Panzerglas zu bestaunen. Was die Rosetta-"Pilger" zu sehen bekommen, ist ein rund 1,12 Meter hoher, knapp 76 Zentimeter breiter, gut 28 Zentimeter tiefer und 762 Kilogramm schwerer Brocken aus dunkelgrauem Granodiorit.

Inschrift in drei Sprachen

Jean-François Champollion (1790-1832). Bildrechte: imago/Leemage Klingt erstmal nicht besonders spektakulär. Doch was den Stein von Rosette so einzigartig macht, ist seine dreisprachige Inschrift: in ägyptischen Hieroglyphen, in Demotisch - einer zwischen dem 7. Jahrhundert vor Christus und dem 5. Jahrhundert nach Christus gesprochenen Sprachstufe des Ägyptischen - und in Altgriechisch, der Sprache der damals über Ägypten herrschenden Ptolemäer-Könige. Letztere stammten von einem General Alexanders des Großen (356-323 v.Chr.) ab. Es war ganz maßgeblich diese dreisprachige Inschrift, die es dem französischen Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion (1790-1832) im Jahr 1822 ermöglichte, die demotische Schrift und die Hieroglyphen der alten Ägypter zu entziffern.

In der Schlacht bei den Pyramiden schlägt das französische Expeditionskorps unter Napolen 1798 das Reiterheer der Mameluken. Bildrechte: imago/United Archives International Stein von Rosette Der Stein von Rosette wurde 1799 während der Ägypten-Expedition Napoleons nahe der Stadt Rašīd (französisch: Rosette) im Nildelta von einem französischen Offizier entdeckt. Einer Version zufolge soll der Stein beim Abbruch eines Festungswalls gefunden worden sein. Nach der Niederlage des französischen Expeditionskorps geriet der Stein zusammen mit anderen Altertümern in den Besitz der Briten, die ihn 1802 nach London brachten.

"Wichtiges Monument der Menschheitsgeschichte"

Dr. Franziska Naether mit einem Plakat des Steins von Rosette im Ägyptischen Museum in Leipzig. Bildrechte: MDR/Daniel Niemetz Der Stein von Rosette ist vor allem aus diesem Grunde das, was die Leipziger Ägyptologin Dr. Franziska Naether als ein "ganz wichtiges Monument der Menschheitsgeschichte" bezeichnet. Und Naether muss es wissen. Die Expertin für Papyri in demotischer Schrift gehört gewissermaßen zu Champollions Erben. Doch auch fast 200 Jahre nach dem großem Wurf des Franzosen sind noch immer zahlreiche Fragen zu den Sprachen und Schriften der alten Ägypter offen. In den Archiven und Museen der Welt lagern immer noch zigtausende Papyri und Stelen, die auf eine Entzifferung warten. Und immer noch wird ständig neues Material entdeckt. Das mediale Interesse ist riesig.

Keine Zeit für alte Sprachen

Papyrus mit griechischer Schrift. Bildrechte: imago/Artokoloro Die Kenntnis der altägyptischen Sprachen und Schriften allein reicht jedoch nicht aus, um dieses Material zu erforschen, erklärt Naether. Vor allem bei ägyptischem Schriftgut aus griechisch-römischer Zeit seien solide Sprachkenntnisse in Altgriechisch und Latein mindestens genauso wichtig. Und genau hier liegt das Problem. Denn die heutigen Bachelor- und Master-Studiengänge lassen den angehenden Wissenschaftlern kaum noch Zeit, neben den obligatorischen altägyptischen Sprachen auch noch Altgriechisch und Latein im notwendigen Maße zu erlernen. In der Praxis führt das schließlich dazu, dass Experten für eine Sprache oftmals auf die Expertisen von Kennern der anderen Sprache angewiesen sind. Das macht das wissenschaftliche Arbeiten nicht gerade einfach.

"Moderne digitale Präsentation"

An diesem Manko wollten Naether und ihre Kollegin Dr. Monika Berti, die sich an der Fakultät für Informatik der Universität Leipzig mit der Digitalisierung antiker Texte beschäftigt, etwas ändern. Dabei stießen die beiden Wissenschaftlerinnen unweigerlich auf den Stein von Rosette.

Das "Digital Roseatta Stone"-Team der Universität Leipzig. V.l.n.r.: Dr. Monica Berti, Dr. Franziska Naether, Josephine Hensel und Miriam Amin. Bildrechte: Universität Leipzig Berti - Expertin für Altgriechisch - und Naether - Expertin für Demotisch - fassten dabei den Entschluss, das ganze Monument mit seinen drei Sprachen "in den Blick zu nehmen". Ziel sei es gewesen, eine "moderne digitale Präsentation des Ganzen zu erarbeiten". Diese sollte sowohl für Forschung und Lehre als auch zur Wissensvermittlung für die Allgemeinheit genutzt werden können. Es sei darum gegangen, Techniken zu entwickeln, mit denen man die antiken Sprachen besser nachvollziehen könne, so Naether. Geboren war das "Digital Rosetta Stone Project" der Universität Leipzig, dessen Resultate nach zwei Jahren Arbeit nun für jedermann online verfügbar sind.

Digitaler Stein zeigt Übersetzungen an