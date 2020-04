Vielleicht tröstet diese Studie diejenigen, die beim Stichwort Stillen immer noch das rasiermesserscharfe, fiese Ziehen in der Brust spüren. Das begleitet nämlich die ersten Tage und Wochen nach der Geburt, nur reden wenige darüber. Also Frauen, hoch die Tassen: Wer das ausgehalten hat, hat sein Risiko an nachgeburtlicher Diabetes zu erkranken mindestens für die nächsten drei Jahre gesenkt. Das hat ein südkoreanisches Forschungsteam in einer mehrjährigen Studie mit 184 Frauen herausgefunden. 85 waren stillende Mütter, 99 nichtstillende.