Verbessert Stillen die kognitive Entwicklung von Kindern? Eine britische Studie hat in einer Langzeitstudie gestillte und ungestillte Kinder regelmäßig untersucht. Und tatsächlich war ein Unterschied in allen Altersgruppen bis 14 Jahre nachweisbar. Mit Muttermilch ernährte Kinder erreichen der Studie zufolge bei Intelligenztests höhere Werte als Kinder, die nie gestillt wurden. Die Unterschiede zeigten sich demnach sowohl bei sprachlichen Fähigkeiten, als auch beim räumlichen Denken, und sogar auch noch, nachdem Verzerrungseffekte durch beispielsweise den sozioökonomischen Status oder Bildungsgrad der Mütter herausgerechnet worden waren. Bezogen auf das Individuum seien die Intelligenz-Unterschiede jedoch minimal, sagt das Forschungsteam der Uni Oxford um Reneé Pereyra-Elías, Maria Quigley and Claire Carson: Das Studien-Ergebnis zeige eines sicher, nämlich, dass die Wirkung des Stillens auf die kognitive Entwicklung der Kinder nicht unterschätzt werden sollte.

Der Unterschied zwischen gestillten und ungestillten Kindern ist minimal. Bildrechte: IMAGO / YAY Images Grundlage der Studie waren zunächst Daten von knapp 19.000 Kindern, die zwischen 2000 und 2002 jeweils neun Monate alt waren. Das Studienergebnis bezieht sich auf etwa 7.800 Kinder, deren Daten in die Studie einflossen, wenn sie bestimmten Parametern entsprachen, wie Englisch als alleinige Kommunikationssprache in den Haushalten, Einlingsgeburt, nicht vor dem 37. Schwangerschaftsmonat geboren; und von denen Daten bis zur letzten Befragung erhoben wurden. Daten über die geistige Entwicklung der Kinder wurden nämlich jeweils im Alter von 3, 5, 7, 11, 14 und 17 Jahren in Form von direkten Interviews erhoben. Dabei wurden auch Fähigkeiten bezogen auf Sprache und räumliches Denken erfasst. Von den Müttern der Fünfjährigen wurde jeweils erfragt, wie lange sie die Kinder gestillt hatten und wie lange davon ausschließlich. Knapp 34 Prozent der Kinder wurden nicht gestillt, 23 Prozent der Kinder mindestens sechs Monate.