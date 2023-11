"Da brat' mir einer einen Storch!", könnte man glatt rufen, wenn im Winter Störche über schneebedeckte Wiesen staksen. Schließlich gelten Weißstörche als Langstreckenzieher, die in Afrika überwintern. Besser als braten (für den Storch) ist allerdings das Zählen der Storche, zu dem der Naturschutzbund (Nabu) aufruft und eine Melde-Stelle für Storchensichtungen zwischen November und 31. Januar 2024 eingerichtet hat. Hier kann man Sichtungsort, -datum, Uhrzeit und Fotos hochladen , und auch Beobachtungen über das Verhalten der Vögel eintragen. Auf derselben Seite können übrigens auch Kranich- und Silberreiher-Sichtungen gemeldet werden.

Aber warum setzen sich Störche dem kalten Winter in Mitteleuropa aus? Bernd Petri von der Nabu-Bundesarbeitsgruppe Weißstorchschutz zufolge wird dieses veränderte Zugverhalten seit Jahren beobachtet. Viele der sogenannten "Westzieher", also der Störche, die über Spanien nach Afrika fliegen, beenden demnach ihre Reise auf der Iberischen Halbinsel. Und etliche hundert bleiben laut Nabu gleich ganz in Deutschland. Ein cleverer Schachzug, denn dann kann man die besten Nistplätze frühzeitig besetzen, bevor die anderen Störche aus Afrika zurückkommen.