Tpp49Aa1 wirkt in Kombination mit einem anderen Protein namens Cry48 als Gift gegen die südliche Hausmücke. Diese Mücke ist dafür bekannt, Krankheitserreger wie das Zika-Virus oder das West-Nil-Virus zu verbreiten. Wie die Forschenden nun zeigen konnten, wirkt das Gift darüber hinaus gegen die Malariamücke, die asiatische Tigermücke und die in Kalifornien beheimatete Mücke Culex tarsalis. Alle diese Mückenarten sind als Überträger von Viren bekannt.

Dank der bildgebenden Verfahren des Röntgenlasers konnten die Forschenden den Giftstoff auf Molekülebene darstellen. "Die Informationen über die detaillierte Struktur des Toxins geben Hinweise darauf, wie es sich an den Organismus anlagern könnte, um seine Wirkung zu entfalten", erläutert Dominik Oberthür, Teil des Forschungsteams und Forscher am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY. "Dies eröffnet die Chance, es so zu verändern, dass es noch spezifischer nur an eine Bindungsstelle einer bestimmten Moskito-Art passt."