Die Ergebnisse besagen, dass der Genuss von mindestens vier Tassen Tee pro Tag mit einem um 17 Prozent geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes über einen durchschnittlichen Zeitraum von zehn Jahren einhergeht. Festgestellt bzw. berechnet wurde dieser Effekt bei drei verschiedenen Teesorten: Grünem Tee, Schwarzem Tee und Oolong.

"Unsere Ergebnisse sind aufregend, weil sie darauf hindeuten, dass Menschen durch etwas so Einfaches wie vier Tassen Tee am Tag ihr Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, verringern können", sagt die Hauptautorin der Studie, Xiaying Li von der Wuhan University of Science and Technology in China.

Chinesische Teepflückerin bei der Ernte Bildrechte: imago/ZUMA Press