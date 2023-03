Schäden von Experimenten in den 1980ern bis heute deutlich sichtbar

Umweltschäden entstehen, weil die über tausende Jahre gewachsenen Lebensgemeinschaften am Grund gestört werden und vermutlich viele der sensiblen Arten getötet würden. Das Aufwirbeln von Sedimenten könnte zudem auch die Nahrungsaufnahme der Bewohner höherer Wasserschichten stören. Aber auch die Metallknollen selbst sind ein Lebensraum unter anderem für Anemonen, Schwämme und Korallen.

Zugleich regenerieren sich diese Systeme im Gegensatz zu den Ökosystemen an Land extrem langsam. Bei ersten Experimenten zum Tiefseebergbau in den 1980er Jahren entstandene Schäden seien bis heute klar erkennbar, sagt Sabine Gollner.

Rohstoffe an Land reichen für E-Autos aus

Aber würde sich der ganze Aufwand lohnen, um wertvolle, für die Energiewende benötigte Rohstoffe zu erhalten? Andreas Manhart, der am Öko-Institut in Freiburg zu Produktketten forscht, ist skeptisch. Zwar enthalten die Knollen eine ganze Reihe von Metallen, darunter auch Lithium oder seltene Erden. Doch deren Konzentrationen seien oft so gering, dass sich letztlich nur Nickel, Eisen, Kobalt und Mangan wirklich verarbeiten ließen.

"Die kritischen Rohstoffe für die Lithium-Ionen-Batterien, Lithium und Grafit, die können wir nicht aus den Manganknollen gewinnen", sagt Manhart. Nur Kobalt sei interessant für die Produktion von Batterien, die für E-Autos und andere Elektrogeräte benötigt würden. Allerdings setze die Industrie wegen der hohen Preise derzeit vor allem auf Akkus ohne Kobalt. "Folglich können die Rohstoffe, die wir an Land haben, die Ressourcen, die wir für die Batterien für die Elektroautos brauchen, zur Verfügung stellen", schließt Manhart.

Recycling als Alternative zum Bergbau oft unattraktiv, weil Sammelsysteme fehlen

Für die Unternehmen, die den Tiefseebergbau angehen wollen, komme hinzu, dass es sechs bis zehn Jahre dauern könne, bis alle Technologien soweit sind, um im großen Maßstab Rohstoffe aus den Knollen gewinnen zu können. "Ob das ganze rentabel wird, hängt von den Rohstoffpreisen und damit von den Entscheidungen ab, die jetzt politisch getroffen wird. Dann wird es aber auch Kinderkrankheiten geben bei der Technologie und die werden teuer", ist sich der Experte vom Öko-Institut sicher.

Warum aber stillt die Menschheit ihren Rohstoffhunger dann nicht durch Recycling und nutzt die Ressourcen, die in Altgeräten und Schrott stecken? Hier sei das Problem, dass viele Länder diesen Müll nicht richtig wiederverwerten. "In vielen Regionen der Welt werden Batterien, in denen viel Kobalt steckt, nicht gesammelt." Das führe zu hohen Kosten, um ausreichende Mengen von Schrott zusammenzubekommen. "Diese Kosten der ersten Meile sind für viele Unternehmen zu hoch", sagt Manhart. Daher sei der Tiefseebergbau attraktiv, da hier viele Rohstoffe auf dichtem Raum gebündelt abbaubar sind.

Recycling wäre einfacher als Grundlagenforschung in der Tiefsee