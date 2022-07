Überfischung, Klimawandel, Verschmutzung: Das sind die drei offensichtlichen Probleme, mit denen die Meere und deren Flora und Fauna kämpfen. Eine internationale Forschungsgruppe mit 30 Spezialistinnen und Spezialisten aus elf Ländern hat jetzt eine Liste mit Einflussfaktoren vorgelegt, die unsichtbare Kettenreaktionen im und an den Meeren anstoßen. Ihr Appell: Es müssen jetzt die Weichen für eine nachhaltige Nutzung der Ozeane gestellt werden.

Die "Ocean-Gamechanger" lassen sich drei großen Gruppen zuordnen, zum einen dem Bereich Ökologie, zum anderem den Bereichen Ressourcen-Ausbeutung und Technischer Wandel. Was zählt beispielsweise zu den ökologischen Faktoren?

Nicht nur sichtbarer Müll bedroht das Leben in und an den Meeren. Bildrechte: dpa Vermehrte Niederschläge, Stürme, Auftauen des Permafrosts und Erosion an den Küsten: Material, das ins Meer geschwemmt wird, kann mit zu Algenblüten führen, so dass sich die Küstenregionen im Wasser "verdunkeln". Eingeschwemmtes Material durch veränderte Landnutzung, Ausbaggerungen und Grundfischerei stört den Meeresboden, wirbelt Sedimente auf und trübt auch das Wasser. Organismen am Meeresboden fehlt so das nötige Licht für ihre Stoffwechselprozesse. Auch giftige Stoffe, die über Metalle ins Wasser ausgewaschen werden und den Wasser-PH-Wert ändern, wirken sich auf das Leben im Meer aus, genau wie deren Erwärmung. So weit, so schlecht, wenn auch wenig überraschend.

Quallen als Collagen-Quelle

Und was ist mit dem Faktor Ressourcen-Ausbeutung? Hier kommen tatsächlich wenig bekannte Gamechanger aufs Tablett. Collagen kennen vermutlich viele aus der Hautcreme-Werbung, spielt aber auch in der Pharmazie und Biochemie eine wichtige Rolle. Schwein und Rind sind dafür bisher Quellen. Aus religiösen Gründen und um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden, wird nach neuen Collagen-Quellen gesucht. Und hier kommen Quallen und Schwämme aus den Meeren ins Spiel. Quallen gehen als ungenutzter Beifang aus der Fischerei ins Netz, argumentieren die Forscher. Zudem gibt es im Mittelmeer und im Japanischen Meer regelmäßig sogenannte Quallen-Blüten, die so tatsächlich nutzbringend sein könnten. Für die Collagen-Herstellung liegen hier offenbar unkompliziert nutzbare Quellen offen.

Schwimmblasen-Gier tötet Schweinswale