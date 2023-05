Von wegen, Tigermücke!

Wer ganz genau wissen will, wer ihm den nächtlichen Schlaf raubt, erschlägt das Exemplar nicht mehr einfach. Besser ist: einfangen, einfrieren in einer Streichholzschachtel zum Beispiel, und mit einem Meldeblatt an den Mückenatlas schicken. Seit 2012 wird nämlich deutschlandweit kartografiert, wo welche Mücken auftauchen.