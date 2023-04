Akustik-Innovation TU Ilmenau entwickelt einzigartige Audio-Technologie für Reality-Anwendungen

Wissenschaftler der TU Ilmenau haben eine innovative Audio-Technologie für Augmented und Virtual Reality entwickelt. Die neue Technologie ermöglicht es, virtuelle Schallquellen in einer natürlichen Umgebung zu erzeugen. Personen, die sich in einem Raum bewegen, nehmen den Schall dadurch jederzeit realistisch wahr. Es spielt dabei keine Rolle, ob sie auf die Schallquelle zugehen oder sich um sie herum bewegen. Der Schall wird so wahrgenommen, also ob die Quelle wirklich im Raum wäre.