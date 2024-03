"Die Menge an emittiertem SO2 konnte diesmal deutlich beobachtet werden", erklärt der CAMS-Wissenschaftler Mark Parrington. "Die Rauchsäule wurde bis in eine Höhe von vier Kilometern verfolgt, was bedeutet, dass die Vorhersage über ihre weiteren Bewegungen recht zuverlässig ist." Laut der CAMS-Direktorin Laurence Rouil könnten Vulkanausbrüche und damit verbundene Freisetzungen von Schwefel nicht nur die Luftqualität in den umgebenden Regionen beeinträchtigen, sondern auch globale Prozesse beeinflussen, wie den Ozon-Gehalt in der Stratosphäre. "Die Auswirkungen des Ausbruchs auf Island waren bisher nicht so schwerwiegend, aber es ist wichtig, die Situation weiter im Blick zu behalten", so Rouil.