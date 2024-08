Demnach hat sich die Nordsee in den vergangenen 60 Jahren im Mittel fast doppelt so stark erwärmt im Vergleich zum globalen Ozean. Dabei haben vor allem milde Winter und sehr warme Sommertemperaturen einen großen Einfluss auf das Ökosystem. Dabei werden besonders Hitzewellen mit Temperaturen von drei bis fünf Grad über dem Durchschnitt häufiger und dauern länger an. Diese physikalischen Änderungen beeinflussen die räumliche Ausdehnung von einzelnen ökologisch wichtigen Lebensräumen, wie Seegraswiesen und Muschelbänken, sowie das Vorkommen einzelner Arten im Wasser und am Meeresboden.