In der GAP sind Umweltstandards vorgeschrieben, die Landwirte in der Europäischen Union einhalten müssen, um Agrarsubventionen zu erhalten. Die Vorschläge der Europäischen Kommission (EK) unter Leitung von Ursula von der Leyen (CDU) sollen den Verwaltungsaufwand für Landwirte verringern und möglichst schnell verabschiedet werden. Bereits in der kommenden Woche (22. bis 25. April 2024) soll das EU-Parlament darüber abstimmen, der Sonderausschuss Landwirtschaft des EU-Rats hat ihn bereits bewilligt. Umweltverbände kritisieren, mit dem Vorschlag verabschiede sich die Kommission "gänzlich von den Biodiversitätszielen des europäischen Green Deals."

Unter anderem sieht die Anpassung der GAP vor, die seit 2023 geltende Verpflichtung, vier Prozent des Ackerlandes brach liegen zu lassen, abzuschaffen. Sogenannte sensible Perioden, während denen die Böden mit Vegetation bedeckt sein müssen, sollen nicht mehr EU-weit gelten, sondern zukünftig in Ausnahmefällen von Einzelstaaten individuell definiert werden. Kleinstbetriebe mit einer Wirtschaftsfläche von unter zehn Hektar sollen komplett von den Verpflichtungen ausgenommen werden. All diese Beschlüsse stünden im krassen Gegensatz zum Stand der Wissenschaft und gefährden die Biodiversität, sagt Katrin Böhning Gasse vom Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Goethe-Universität in Frankfurt am Main: "Die geplanten Entscheidungen der EU können für jede Wissenschaftlerin und jeden Wissenschaftler mit Expertise in diesem Bereich nur mit Entsetzen zur Kenntnis genommen werden. Hier werden viele positive Entwicklungen unter dem Green Deal zurückgenommen. Das ist ein großer Schritt rückwärts – mit potenziell dramatischen Folgen für die Ernährungssicherung und auf Kosten des Wohlergehens der Menschen."