Bauernproteste Wie wichtig sind Agrardiesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft?

Die Prognosen für 2022/23 sind deutschlandweit sogar noch besser, aber das heißt nicht, dass es automatisch so weitergeht. "Die Gewinne sind gerade aktuell in den Jahren 2022 und 2023 von den hohen Weltmarktpreisen für Agrarprodukte und Vorleistungen geprägt", erklärt der Rostocker Agrarökonom Sebastian Lakner. "Beides stand in den vergangenen zwei Wirtschaftsjahren in einem günstigen Verhältnis. Allerdings ist offen, inwieweit sich dieser Trend im Jahr 2024 fortsetzt, da die Weltmarktpreise inzwischen wieder gefallen sind."

Werte wie Tierwohl und Umweltschutz: Divergenz zwischen Stadt und Land?

Warum aber die Proteste in einer Zeit, in der es der Landwirtschaft gerade vergleichsweise gut geht? Die gefühlte Lage sei schon vor den Protesten schlimmer gewesen, als die tatsächlich zu beobachtende, sagt Bernhard Brümmer, Professor für Landwirtschaftliche Marktlehre an der Georg-August-Universität Göttingen. "Dieses Paradox lässt sich zu einem gewissen Anteil durch die stetig ansteigende Regulierungsdichte in der Agrarpolitik erklären. In dieser schränken vor allem gesellschaftliche Anforderungen an die Landwirtschaft – jenseits ihrer selbst erklärten Kernaufgabe Lebensmittelproduktion – die Entscheidungsspielräume der Landwirte ein, während zugleich der Bürokratieaufwand stark anwächst."

Gleichzeitig würden, so Brümmer, gesellschaftliche Anforderungen wie Tierwohl, Vermeidung von Umweltschäden und Auflagen bei den Betriebsmitteln als Ausdruck einer Divergenz zwischen Stadt und Land wahrgenommen, die sich in der Lebenserfahrung in vielen ländlichen Regionen nicht unbedingt wiederfinden. Hinzu kämen Zukunftssorgen wegen Klimawandel, Fachkräftemangel und bevorstehenden Generationswechseln in den Betrieben.

Laut Agrarstrukturerhebung von 2020 würden 47 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe von über 55 Jahre alten Menschen geleitet, sagt Brümmer. "Bei weniger als der Hälfte der Betriebe ist die Hofnachfolge gesichert. Viele Betriebe blicken demnach mit Sorgen in die Zukunft. Die potenziellen Hofnachfolger fragen sich, ob die Landwirtschaft eine ausreichende Zukunftsperspektive bietet – auch vor dem Hintergrund, dass die Übernahme eines Hofes in der Regel mit erheblichen Investitionen verbunden ist."

Hohe Subventionen nötig: Kleine Betriebe können ohne Zuschüsse aktuell nicht überleben

Landwirtschaft in Deutschland erscheint ohne Subventionen kaum möglich. Diese machen im Durchschnitt fast die Hälfte des landwirtschaftlichen Einkommens in den Betrieben aus. Bei Betrieben, wo die Landwirtschaft nur als Klein- oder Nebenerwerb ausgeübt wird, sind es durchschnittlich sogar mehr als 97 Prozent Subventionsanteil.