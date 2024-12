Das Schöne an der Bahn ist ja, dass es nie langweilig wird: Im Gesamtranking also solides Mittelfeld. Mit diesem Tabellenplatz der DB in einer europaweiten Erhebung zum Zustand der Fernverkehrsbahnen hätte unter den bahnleiderprobten Deutschen wohl kaum jemand gerechnet. An der Deutschen Bahn ist also nicht alles schlecht. In Sachen Zuverlässigkeit landet sie aber auf einem verdienten vorletzten Platz, auch das zeigt die vorliegende Untersuchung der European Federation for Transport and Environment – ein Dachverband europäischer Umweltorganisationen mit Sinn für nachhaltigen Verkehr.

Drin steht außerdem, dass auch bei den europäischen Nachbarinnen und Nachbarn nicht alles rosig läuft, etwa in Österreich. Bei den ÖBB ist die Pünktlichkeit zwar nicht unterirdisch, aber allenfalls durchschnittlich. "Als Netzwerk ist ein Eisenbahnsystem ein komplexes System und diese Bahnsysteme haben sich in den letzten zwanzig Jahren in Europa stark verändert." Das sagt Stefan Thurner vom Complexity Science Hub (CSH), einer österreichischen Forschungseinrichtung für Komplexitätsfragen. Er verweist darauf, dass das mit der Eisenbahn in Europa über die Jahrzehnte komplizierter geworden ist. Früher gab es eben Strecken, die von einem Westbahnhof in Richtung Westen, von einem Nordbahnhof in Richtung Norden oder – wie in Meiningen und Leipzig – von einem Bayerischen Bahnhof in Richtung Bayern bedient wurden. (In Paris ist das heute noch so. Reisende aus Deutschland kommen immer am Nord- oder Ostbahnhof an.)