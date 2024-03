Raumplaner der öffentlich-rechtlichen Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL) in Hannover empfehlen, stillgelegte Bahnstrecken für den Personen- und Güterverkehr in Deutschland zu reaktivieren. Wie die ARL-Fachleute in einem aktuellen Positionspapier darlegen, wäre die Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken eine große Chance, die Verkehrswende zu beschleunigen und gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu schaffen.