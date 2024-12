Bildrechte: picture alliance/dpa | Hannes P. Albert

Studie EU-Vergleich: Deutsche Bahn in punkto Pünktlichkeit ganz hinten

09. Dezember 2024, 12:17 Uhr

Die Deutsche Bahn schneidet in einem Vergleich mit anderen europäischen Bahnbetreibern mittelmäßig ab. Die Bahn landete in einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Transport and Environment auf Rang 16 von 27. In dem Vergleich wurden verschiedene Kriterien wie der Preis oder die Zuverlässigkeit berücksichtigt. Die deutsche Privatbahn Flixtrain landete auf Platz 20 der Rangliste.