In Wäldern, Parks und an Alleen mit Eichen sollten Spaziergänger und Wanderer Vorsicht walten lassen. Die Landesforstanstalt warnt vor Gesundheitsgefahren durch Raupen des Eichenprozessionsspinners. Die Raupen entwickeln derzeit ihre Brennhaare, die giftig sind und bei Berührung zu Ausschlägen, Augenreizungen, Atembeschwerden und allergischen Reaktionen führen können, wie der Thüringenforst am Freitag mitteilte. Gefährdet durch die Raupen in ihren Gespinstnestern sind demnach vor allem Kinder und Ältere.

In Saalfeld meldete die Stadtverwaltung am Freitag (07. Juni 2024) den Raupenbefall mehrerer Eichen an einem Spielplatz. Der Spielplatz sei sofort gesperrt und mit Hinweisschildern versehen worden, hieß es. In dieser Woche solle über gegebenenfalls nötige weitere Maßnahmen entschieden werden. Der nachtaktive, wärmeliebende Schmetterling hat sich aufgrund des Klimawandels in den vergangenen Jahren massiv ausgebreitet. In Thüringen ist laut Forst vor allem der Süden und Osten des Landes betroffen. Der Forst überwacht die Entwicklung mithilfe von Falterfallen und durch die Zählung der Nester.