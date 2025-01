Copernicus zufolge war 2024 noch einmal 0,12 Grad wärmer als 2023, das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen – und sogar 0,72 Grad wärmer als das ohnehin warme "neue Klimamittel" der Jahre 1991 bis 2020. Seit Juli 2023 hätten bis auf den Juli 2024 alle Monate die 1,5 Grad Erderwärmung überschritten. Genau in diesem Monat wurde allerdings ein neuer Rekord für die tägliche globale Durchschnittstemperatur aufgestellt – am 22. Juli 2024 mit 17,16 Grad Celsius.

Und – was Küstenurlaubende bemerkt haben dürften, etwa an Nord- und Ostsee – auch die Meeresoberflächentemperatur außerhalb der Polargebiete erreichte im vergangenen Jahr ein Rekordhoch von 20,87 Grad, was 0,51 Grad über dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020 liegt. Das warme Klima machte sich auch in europäischen Breiten deutlich bemerkbar: Als wärmstes Jahr in Europa brachte 2024 auch den wärmsten Frühling und den wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mit.