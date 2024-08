Bildrechte: BRAXART

Wie bei all seinen vorangegangenen Extremsport-Projekten für den Gewässerschutz nimmt Fath – unterstützt von zwei seiner Studenten – auch in der Elbe täglich Wasserproben, die anschließend ausgewertet werden. Eine am Neoprenanzug des "schwimmenden Professors" befestigte Filtermembran imitiert zudem eine Fischhaut und liefert zusätzliche Erkenntnisse. Nach Angaben der Hochschule Furtwangen betreiben Fath und sein Team mit Workshops, Seminaren und Presseevents entlang der Strecke eine "großangelegte Aufmerksamkeitskampagne" sowie "Aufklärungsarbeit in Sachen Gewässerschutz".



Um auf die Belastung von Gewässern durch Mikroplastik aufmerksam zu machen, durchschwamm Professor Fath bereits den Rhein, den Tennessee River und die gesamte Donau. Tausende Flusskilometer hat er dabei durchkrault. Fath schwimmt seit seiner Kindheit, zwischenzeitig sogar in der Bundesliga. Während seiner Extremsport-Projekte verbringt er acht Stunden pro Tag im Wasser. Mit der Mischung aus Wissenschaft und Extremsport setzt sich der "schwimmende Professor" für sauberes Wasser ein. Faths ganze Reise durch die Elbe kann auf der Projekt-Webseite www.pureelbe.org mitverfolgt werden – unter anderem auf einer Karte, die genau die Stationen und die durchschwommenen Kilometer dokumentiert.