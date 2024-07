Möglichst wenige versiegelte Flächen und möglichst viel Grün – das sind sehr wichtige Parameter, mit denen die Sommerhitze in Städten verringert wird. Und das sind auch die beiden Parameter, die die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zugrunde gelegt hat, um zu ermitteln welche der 190 deutschen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern besonders gut oder besonders schlecht auf Hitze vorbereitet sind.

Detmold, Ratingen (beide Nordrhein-Westfalen) und Potsdam (Brandenburg) führen die Rangliste an. Sie haben am wenigsten versiegelte Flächen und/oder sehr viel Grün. Dahinter folgt dann schon Jena (Thüringen) als erste mitteldeutsche Stadt auf Rang 4. Bundesweites Schlusslicht in der Rangliste ist Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), nur knapp davor rangieren Regensburg (Bayern) und Heilbronn (Baden-Württemberg).