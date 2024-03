Hochwasser Forschung macht sich auf stärkere Überschwemmungen in Deutschland gefasst

Dieser Zusammenhang zwischen Stärke des Hochwassers und Anzahl der treibenden Faktoren gilt oft auch für einzelne Flusseinzugsgebiete und wird von den Autoren als Hochwasserkomplexität bezeichnet. In Deutschland hat demnach beispielsweise die Havel eine niedrige Hochwasserkomplexität, dort kommen also selten mehrere Faktoren zusammen. Anders sei das beispielsweise am Oberlauf der Elbe und an der Mosel, wo eine hohe Komplexität herrsche. "Einzugsgebiete in diesen Regionen weisen in der Regel mehrere Überflutungsmechanismen auf", sagt Jakob Zscheischler. Überschwemmungen entstehen dort oft durch das Miteinander von hohen Niederschlägen, Schneeschmelze und hoher Bodenfeuchte.