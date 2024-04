Eine dichte Nebelbank umgibt die Ländereien von Landwirt Robert Künne, an einem kalten Wintermorgen in Jesewitz vor den Toren Leipzigs. Er steht auf einem seiner Ackerschläge und gräbt mit Händen und Spaten ein Loch in den Boden: "Das ist richtig toll. Das ist jetzt nicht so platt, nicht so zusammen verdichtet. Ein belebter Boden ist krümelig! Ein toter Boden klatscht zusammen, wie wenn du Nudeln eine halbe Stunde kochst."