Das Interesse unter den Landwirten an der Thematik sei groß, sagte Arp. Humusaufbau hilft dabei, dass der Boden mehr Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. So könne es langfristig bessere Ernten geben. Die Dürrejahre bereiten den Landwirten zunehmend Sorgen. Robert Künne ist Gastgeber des ersten Feldtages und selbst Landwirt. Ernteeinbußen von 30 Prozent seien seit den Dürrejahren bereits zur Normalität geworden. "Es kommt immer wieder vor, dass wir keinen Tropfen oder nur ganz wenig Wasser bekommen", beklagt er. Deshalb habe er sich dem Projekt angeschlossen. Das Wissen über Humusaufbau in Ackerböden solle so an Landwirte weitergeben werden. Neueste Techniken würden in dem Projekt eingesetzt.