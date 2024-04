Der Senckenberg-Forscher Sebastian Schuch analysierte gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 74 Prozent aller in Deutschland heimischen pflanzenfressenden Insektenarten. Dabei kam heraus, dass von 8.127 Blatt-, Pracht- und Rüsselkäfern sowie Pflanzenwespen, Schmetterlingen, Wanzen, Wildbienen und Zikaden 3.140 Arten in mindestens einem Entwicklungsstadium auf Gehölze als Nahrung angewiesen sind. Darüber hinaus seien die Gehölze auch Lebensraum von zahlreichen Insektenarten, die sich von anderen Insekten, Pilzen, Algen, Flechten, Moosen oder toter organischer Substanz ernähren. Insgesamt sei ein Drittel der über 33.000 Insektenarten Deutschlands direkt oder indirekt in mindestens einem Lebensstadium von Gehölzen abhängig, so das Fazit.