Braunalgen – geschickte Sauerstoffproduzenten Braunalgen sind eine große Gruppe von Meeresalgen. In Küstengebieten produzieren sie fast die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen. Sie sind nach ihrer braunen oder olivgrünen Farbe benannt, die von einem Pigment namens Fucoxanthin herrührt. Dieses Pigment, in Verbindung mit Chlorophyll, ermöglicht es ihnen, selbst in tiefen oder schattigen Gewässern effizient Lichtenergie für die Fotosynthese einzufangen. Braunalgen variieren stark in Größe und Form und sind weltweit verbreitet.