Den größten Effekt auf diese Schwankungen habe aber nicht der sogenannte Baumoberstand, also die hohen Waldbäume, sondern vor allem Büsche und kleine, nachwachsende Bäume. "In Waldgebieten mit dichterem Unterstand waren die Temperaturen und ihre Schwankungen moderater als in Bereichen, in denen der Unterstand künstlich aufgelichtet war", erklärt Lenk. Auf Bodenorganismen wiederum hatten die künstlichen Lichtungen offenbar keinen Einfluss. Die Aktivität dort sei mit der in den geschlossenen Waldbereichen vergleichbar gewesen. "Trotz extremer Trockenheit konnten wir erwartbare Zersetzungsraten messen. Die mikroklimatischen Unterschiede zwischen Waldlücken und geschlossenen Beständen waren offenbar nicht groß genug, um die Bodenaktivität maßgeblich zu beeinflussen." Das sei ein beruhigendes Ergebnis, so Lenk. Für das Ökosystem Wald sei entscheidend, dass der Prozess der Zersetzung abgestorbener Biomasse möglichst stabil ablaufe.