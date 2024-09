Durch den Zweiten Weltkrieg und große Übungsgelände der Sowjetarmee in der DDR sind viele Flächen – besonders in Ostdeutschland – mit Munition belastet. Forscher der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde untersuchen das in ihrem bis 2025 laufenden Projekt Pyrophob. Nicht nur im Zusammenhang mit der Brandursache, sondern auch bei der Brandbekämpfung gehe von Munitionsbelastungen eine erhebliche Gefahr aus, heißt es im 2022 veröffentlichten Zwischenbericht des Projektes. Pyrophob, der Name bedeutet feuerabweisend, soll Wege zu widerstandsfähigen Wäldern aufzeigen. Wie sieht ein Wald aus, dem Hitze, Trockenheit und Brände wenig anhaben können? Wie entsteht ein Waldökosystem, das unter den Bedingungen des Klimawandels widerstandsfähig bleibt?

Das Testgebiet ist ein 28 Hektar großes Areal, das nach dem großen Waldbrand von Treuenbrietzen 2018 sich selbst überlassen wurde. Leider wurde das Gebiet vier Jahre später wieder von einem Brand betroffen, noch bevor sich ein resistenter Wald bilden konnte. In der Zwischenzeit hatte sich jedoch bereits gezeigt, dass der Wald sich selbst heilen kann. "Also das fing erst so stellenweise an, dass sich Moose und Gräser angesiedelt haben – aber ziemlich schnell sind auch die ersten Baumarten dort aufgetreten", so Jeanette Blumröder von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, die Projektkoordinatorin von Pyrophob.