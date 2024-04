In einer am Mittwoch in Halle veröffentlichten Stellungnahme empfiehlt die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina der Bundesregierung, künftig auch Standorte an Land für die Speicherung von CO2 zu erschließen. Bislang hatte man hauptsächlich den Meeresgrund als "Endlager" für klimaschädliches Kohlenstoffdioxid in Erwägung gezogen. Diese geplante Beschränkung sei lediglich Ausdruck einer Vermeidung von politischen Auseinandersetzungen, so die Aussage der Leopoldina: "Gegen die unterirdische Speicherung von CO2 auf dem Festland spricht aus wissenschaftlicher Sicht nichts, wenn sorgfältige Erkundung, transparente Standortwahl und fortlaufendes Monitoring gewährleistet werden."