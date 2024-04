Ganz grob vereinfacht kann man Entropie so verstehen, etwas genauer (immer noch einfach) ist es so: Ein Anstieg von Entropie in einem System ist identisch mit einem Verlust an Komplexität, an Funktionalität, und umgekehrt: Eine Erniedrigung der Entropie in einem System erfordert Energie (mit Wirkungsgradverlust), erzeugt aber funktionierende Komplexität. Das sehen Sie bei Pflanzen und Tieren, die wachsen, und am Menschen: Wir benötigen viel Energie von der Sonne (für die Äcker und vor Urzeiten für Kohle und Gas), erzeugen Entropie, erreichen aber auch funktionierende Komplexität – nämlich unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, Bewegung im Verkehr. Als das CO2 in der Atmosphäre verteilt wurde, erhielten wir einerseits Energie für uns und unsere Gesellschaft und Wirtschaft, andererseits erzeugten wir die doppelte Menge an Entropie, die nun in der Atmosphäre ist, erniedrigten aber die Entropie in Wirtschaft und Gesellschaft, und in unseren Körpern, wenn wir wachsen und uns entwickeln.