Dabei könnte deutlich mehr von dem klimaschädlichen Gas austreten als bisher angenommen: Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Thinktank Ember Climate. ( Hier lesen Sie die Auswertung um Original.) Methan-Emissionen aus dem Braunkohle-Tagebau in Deutschland könnten demnach bis zu 184-mal höher sein als offiziell angegeben. Damit wäre Deutschlands Methanausstoß im Energiesektor im Jahr 2021 doppelt so hoch und der Gesamt-Methanausstoß um 14 Prozent höher gewesen als bisher angenommen. Für diese aktuelle Studie wurden Methankonzentrationen auf Satellitenaufnahmen ausgewertet und mit neueren Messwerten aus Polen hochgerechnet.

"Ich gehe nicht davon aus, dass die Methan-Emissionen aus dem Braunkohleabbau signifikant höher sind, als das, was wir bisher berechnen", meint Christian Böttcher vom Umweltbundesamt. Er kritisiert die Methodik der Studie der DUH: Ihr lägen unter anderem Modelle zugrunde, die nicht zwischen Braun- und Steinkohle mit einem deutlich höheren Methangehalt unterscheiden. Es sei allerdings richtig, dass bisher mit einem Einheitsfaktor gerechnet werde und Daten aus jedem Revier genauer seien. Darum soll es in Zukunft Messungen für jedes Revier geben. Böttcher geht allerdings eher davon aus, dass dann niedrigere Methanwerte gemessen werden.

Auch Wissenschaftler haben Zweifel an den Berechnungen der DUH: "Es kann schon sein, dass die Methan-Emissionen aus dem Kohleabbau unterschätzt werden", meint Julia Marshall von Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Aber sicher nicht so viel". Durch atmosphärische Messungen habe man ein relativ gutes Verständnis davon, wie viele Gesamtemissionen von Deutschland ausgingen und solche Abweichungen seien deshalb unwahrscheinlich. Außerdem machten die Emissionen aus der Braunkohle nur einen Bruchteil der deutschen Methan-Emissionen aus.

Dem stimmt auch Julia Marshall zu: "Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern reduziert diese Emissionen am schnellsten." Sie ist aber auch dafür, den Blick zu weiten: Rund drei Viertel des Methanausstoßes in Deutschland kommt aus der Landwirtschaft. "Milch- und Rindfleischverzehr zu reduzieren ist ein wichtiger Hebel, um die Methan-Emissionen zu verkleinern", meint sie. Auch die DUH wünscht sich mehr Bewegung im Bereich Methanreduktion in der Landwirtschaft, da passiere bisher viel zu wenig, meint Schwartzkopff.

Dazu kommt: Die Schädlichkeit von Methan ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Einer Umfrage des Global Methane Hub zufolge wissen nur 30 Prozent der Menschen in Deutschland über Methan und seine klimaschädlichen Auswirkungen Bescheid. Das sind deutlich weniger als im EU-Durchschnitt (40 Prozent). Anfang April hatte das EU-Parlament die europäische Methan-Verordnung mit großer Mehrheit angenommen. Sie soll im Sommer in Kraft treten und unter anderem dazu verpflichten, Emissionen regelmäßig zu messen und Methanlecks in Leitungen zu reparieren.