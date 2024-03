Fast 16 Milliarden Eier wurden 2022 allein in Deutschland produziert, inklusive Eier, die für die Brut vorgesehen sind – Tendenz steigend. Diese Zahl untermauert wohl endgültig, dass Hühner mehr Maschinen als Tiere sind. 230 Eier pro Kopf haben die Deutschen im selben Jahr vermampft.

Das bedeutet nicht, dass für die meisten Bundesbürgerinnen und -bürger offenbar einmal im Monat Ostern ist oder an zwei Dritteln der Tage ein Frühstücksei auf dem Tisch landet. Sondern zeigt, dass Eier insbesondere in der verarbeitenden Industrie einen hohen Stellenwert genießen, nur die Hälfte landet als Frischeier auf dem Tisch.

Auch wenn die im Supermarkt reichhaltig drapierten Bio-Eierpackungen darüber hinweg täuschen dürften: Auf Bio entfällt nur jedes siebte Ei, nicht ganz ein Viertel aus Freilandhaltung und zwei Drittel stammen aus Bodenhaltung und damit aus zweifelhaften Umständen. Sieht man ja auch nicht, auf der bunten Kekspackung.

Wie steht’s um die Klimabilanz von Eiern?

Die Klimabilanz pro Kilo Ei sieht etwas besser aus als die pro Kilo Hühnerfleisch. Zamecnik und Team gehen von zwei bis drei Kilo CO2-Äquivalente pro Kilo Eier aus. So und jetzt Taschenrechner raus: Bedenkt man ein Gewicht von sechzig Gramm der Gewichtsklasse M, bringen die 16 Milliarden Eier 880 Tausend Tonnen auf die Wage. Macht 2,2 Millionen Tonnen CO2. H🥚dewitzka! Bildrechte: imago/Mint Images

Oder anders gesagt: Es wäre an sich eine gute Idee, da was einzusparen. Für ihre Ernährung benötigen Hühner etwa 15 Prozent proteinhaltige Nahrung. "Das wird in den meisten Fällen, weil es erfahrungsgemäß am besten funktioniert, mit Soja abgedeckt", erklärt Georg Zamecnik, "und da sind wir auch schon beim größten Hebel, der die Futtermittel betrifft." Die Produktion der Nahrungsmittel macht mit siebzig bis achtzig Prozent den größten Anteil in der Klimabilanz der Eier aus. Und hier ist wiederum das verfütterte Soja ausschlaggebend, das zum großen Teil aus Nord- und Südamerika, vor allem aus Brasilien stammt. Die geänderte Landnutzung – wie Regenwaldabholzung – durch den Sojaanbau und der Transport aus Übersee bescheren dem Ei eine Klimabilanz, die es so nicht haben müsste. Bildrechte: MDR WISSEN

Eine Alternative ist der Bezug von Soja aus der Region, etwa aus Österreich oder Bayern und Baden-Württemberg. Georg Zamecnik und Team haben für einige landwirtschaftliche Betriebe ausgerechnet, wie sich das auf die Klimabilanz der Eier auswirken würde. Und siehe da: Teilweise ist der Ausstoß an Treibhausgasen um die Hälfte zurückgegangen. Alternativ ließen sich aber auch alternative Futtermittel wie Sonnenblumenschrot einsetzen.

Hühnerhaltung: Was ist mit Emissionen durch Verdauung? Und mit Bio?

Zurück zur eingangs gestellten Frage: Würde man sich bei der Rinderhaltung nur um die durch Futtermittel verursachten Emissionen kümmern, wäre das erst die halbe Wahrheit, der verdauungsbedingte Methan-Ausstoß ist eine relevante Treibhausgasemission. Aber wie steht’s denn da ums Huhn? Nun, zwar emittiert das gackernde Federvieh ausgerechnet Lachgas, die Menge ist jedoch kein Vergleich zum Methan-Problem in der Rinderzucht, räumt Georg Zamecnik ein.

Und eine ökologische Hühnerhaltung? Gar nicht mal so leicht zu beantworten, denn wenn Bio draufstehen soll, darf nicht Effizienz drinstecken. Effizienz spielt bei der Klimabilanzierung aber eine Rolle: Da Bio-Hühnern mehr landwirtschaftliche Fläche zugestanden wird, könnte man annehmen, dass das den verursachten Emissionen unterm Strich zuträglicher ist – ist in der Business-Class im Flugzeug schließlich auch nicht anders. Stand jetzt sei es Georg Zamecnik zufolge aber so, dass Übersee-Soja, das mit Landnutzungsänderungen in Zusammenhang steht, im Grunde kaum verfüttert werden könne, da Entwaldung vor allem im Zusammenhang mit gentechnisch verändertem Soja stehe und es dadurch indirekt ausgeschlossen werde. In Österreich ist Entwaldung bei Bio-Soja sogar grundsätzlich verboten. Das wertet die Klimabilanz der Öko-Eier erheblich auf. Georg Zamecnik betont zudem, die Vorteile ökologischer Landwirtschaft hinsichtlich Böden und Biodiversität zu sehen – Faktoren, die mit der Klimafrage Hand in Hand gehen.

Versteckte Eier in vielen Produkten

Der wichtigste Hebel für eine klimafreundlichere Geflügelhaltung ist, welch Wunder, den Konsum von Hühnerfleisch und Hühnereiern generell einzuschränken, so Zamecnik. Und hier müssen man eben ein bisschen genauer hinschauen. Nudeln, Mayo und Jaffa-Keks enthalten weitestgehend unsichtbare Eier, die in vielen Fällen eher den Herstellern einen ökonomischen Dienst erweisen, statt uns einen kulinarischen.

Ein Ei pro Woche soll es laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung jetzt also (wieder einmal) nur noch sein. Eben, weil die DGE der nachvollziehbaren Auffassung ist, dass man die Gesundheit des Planeten hinsichtlich der Gesundheit des Menschen nicht außer Acht lassen kann. Fairerweise ist zu sagen: Bei diesem einzelnen Ei ist das für den Kuchenteig noch nicht mit eingerechnet. Dennoch, wie steht's jetzt um die Proteine? Nun, auch wenn Eiweiß nun mal EI-weiß heißt, sind Eier gar nicht so reich an Eiweiß, wie sich vermuten ließe. Unter Berücksichtigung der Proteinqualität tut es in etwa die gleiche Menge an Hülsenfrüchten wie Linsen und Tofu. Statt Kuhmilch passt im Übrigen in gleicher Menge Sojamilch genauso gut für den Proteinhaushalt und wer statt Fleisch auf Seitan setzt, bekommt sogar noch eine kleine Menge Extraeiweiß oben drauf.