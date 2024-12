Die Muscheln machen nicht nur dem Ökosystem zu schaffen, sie verstopfen auch die Leitungen der Bodensee-Wasserwerke, die Trinkwasser für Millionen Menschen liefern. Die Larven der Schalentiere schwimmen laut der Bodensee-Wasserversorgung in die Leitungen und setzen sich als Muscheln auf und in den Entnahmeleitungen und Förderanlagen fest. Einfluss auf die Qualität des Wassers haben die Eindringlinge demnach nicht. Mit speziellen Filtern, größeren Leitungen und neuen Reinigungsmethoden nehmen die Wasserversorger den Kampf gegen den vor rund zehn Jahren aus dem Schwarzmeerraum eingeschleppten Eindringling auf.

Auch im Mittellandkanal ist die Muschel schon verbreitet, ebenso in der Müritz und im Werbellinsee in Brandenburg. In bereits befallenen Gebieten kann die Ausbreitung nicht mehr aufgehalten werden. Laut dem baden-württembergischen Umweltministerium wird weltweit an Methoden zur Bekämpfung der Quagga-Muschel geforscht. Nach aktuellem Kenntnisstand gebe es bislang keine wissenschaftlich erprobten Methoden, hieß es. "Wichtig ist deshalb, die Verschleppung in andere Gewässer zu vermeiden." Es drohen Schäden in Millionenhöhe.