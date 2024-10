Neben den Amaniten aus dem Mittelmeerraum konnten sich noch weitere Pilzarten aus Südeuropa in Mitteleuropa ausbreiten. Der Waldegerling zum Beispiel. Er tauchte bisher häufig in Süddeutschland auf, aber auch in den sandigen Wäldern Brandenburgs und in der Lausitz. Er ist ebenfalls giftig und leicht zu verwechseln mit dem beliebten Wiesenchampignon.