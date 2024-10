Bildrechte: TEAM - Tropical Ecology Assessment and Monitoring Network.

Die Ergebnisse der aktuellen Studie deuten darauf hin, dass selbst die Tiere an den dunkelsten Orten der Erde, den Böden tropischer Wälder, ihre Aktivitäten verändern, wenn der Mond besonders hell scheint. Dort kommt zwar nicht sehr viel vom Licht des Mondes an, aber dennoch sei das zusätzliche Licht für Beutetiere eine Gefahr, erläutert Forscher Richard Bischof von der Norwegischen Universität für Biowissenschaften: "Stellen Sie sich vor, Sie spielen in einem dunklen Raum Verstecken, und dann zündet jemand eine Kerze an." Plötzlich könne man sich in diesem Szenario besser orientieren – aber wer versteckt sei, könne auch viel besser gefunden werden.