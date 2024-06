Bildrechte: IMAGO / Cover-Bilder

Bilder des Erdinneren auf der Grundlage lokaler Erdbeben deuteten auf die Existenz eines Reservoirs etwa 9 bis 12 Kilometer in der Erdkruste, also der äußeren Schicht der Erde, hin. Nach Angaben von Studien-Co-Autor Ilya Bindeman von der University of Oregon in den USA wird der Magmaspeicher unter der Halbinsel Reykjanes allerdings durch das geschmolzene Gestein tief im Erdmantel (unterhalb von 70 Kilometern) gespeist. Dies könnte nach Einschätzung des Vulkanologie-Professors zu über Jahrzehnte oder gar über Jahrhunderte wiederkehrenden Eruptionen führen, bei denen Hunderte von Quadratkilometern Magma an die Erdoberfläche gedrückt werden.