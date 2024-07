Kleines Schräubchen, großer Emissions-Rucksack: Die Berücksichtigung von wahren Kosten bei der Produktion von Industriegütern könnte zu einer klimafreundlicheren Herstellung führen. Das rechnen Forschende der Hochschule München im Fachblatt Journal of Industrial Ecology anhand von Schrauben vor. Das Team hat dazu die tatsächlich entstandenen ökologischen Kosten während der gesamten Wertschöpfungskette in CO2-Äquivalenten ermittelt und mit Kosten unterschiedlicher Szenarien der CO2-Besteuerung multipliziert.

Im ersten Szenario ging das Team von 43 Euro/Tonne CO2-Äquivalent aus dem derzeitigen EU-Emissionshandel aus, im zweiten Fall von 195 Euro/Tonne nach einer Berechnung des Umweltbundesamtes und im dritten Fall von 680 Euro/Tonne unter vollständiger Einhaltung der Generationengerechtigkeit. In der Analyse wurden unterschiedliche Produktionsszenarien angenommen: erstens die Produktion in einem Land mit laxen Umweltrichtlinien und Einfuhr in die EU, zweitens die konventionelle Produktion in der EU mit lokalem Energiemix und kurzen Transportwegen und drittens die Produktion mit Recyclingmaterial und grünem Strom.