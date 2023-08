Die neun Artikel werden von den meisten Verbrauchenden wahrscheinlich schlichtweg übersehen.

Dr. Amelie Michalke Bildrechte: Universitäts-Bibliothek Augsburg/Anatoli Oskin (M) Michalke: Ja, ich denke auch, dass ohne eine öffentliche Kommunikation einige der Produkte leicht zu übersehen sind – schließlich gibt es mehr als 3000 Produkte in so einem Markt und viele Substitutionsprodukte [Alternativen, Anm. d. Red] für die Kampagnenprodukte. Allerdings gehe ich davon aus, aufgrund der sehr öffentlichen Diskussion und der großflächigen Berichterstattung, dass die Produkte gegebenenfalls aufgesucht oder beim Personal erfragt werden.

In der Auswahl dominieren Milchprodukte. Mal abgesehen von den Würstel wäre der wahre Preis von anderen Fleischprodukten besonders interessant gewesen. Warum fehlen Fisch, Geflügel- und vor allem Rindersteak?

Michalke: Wie gesagt, die finale Auswahl wurde von Penny getroffen. Es ist natürlich extrem sinnvoll, zwischen verschiedenem Fleisch zu unterscheiden. Die Bio-Würstchen sind in einem Mischkarton, in dem sowohl Geflügel- als auch Schweinewiener sowie Rindsknacker drin sind. Aufgrund der selben Artikelnummer konnten wir den Preis nicht unterschiedlich ausschreiben, in unserer eigenen Kommunikation auf wahre-preise.com findet man allerdings eine aufgeschlüsselte Aufstellung.

Dr. Amelie Michalke … ist Nachhaltigkeitsforscherin an der Uni Greifswald am Institut für Geographie und Geologie. Sie forscht zu externen ökologischen und sozialen Effekten entlang landwirtschaftlicher Produktionsketten sowie zur nachhaltigen Transformation von Ernährungssystemen und Ernährungsweisen sowie dem Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten bei der Implementierung wahrer Kosten in Lebensmittelpreise.

Konventioneller Maasdamer wird um gut 95 Prozent teurer, Bio-Maasdamer um 69 Prozent, bei den Wienern sind es 88 und 63 Prozent. Sie haben Aufschläge für Schäden im Bereich Wasser, Gesundheit, Klima und Boden dazuaddiert. Wie kann man sich die vorstellen?

Bildrechte: MDR WISSEN Michalke: Also: bei Gesundheit geht es vor allem um gesundheitliche Schäden aufgrund von ökologischen Emissionen. Zum Beispiel wirken einige Stoffe in Pestiziden toxisch auf den Menschen. Oder Ammoniak aus Exkrementen von Nutztieren fördert Feinstaubbildung, was krebserregend und schädlich für die Atemwege ist. Klimakosten entstehen uns zum Beispiel, weil aufgrund des Klimawandels vermehrt Extremwetterereignisse auftreten und diese natürlich Schaden an Infrastruktur verursachen, welche dann wieder über Versicherungsgelder et cetera teuer aufgebaut werden muss.

Diese Kritik haben sie wahrscheinlich im Vorfeld erwartet – Foodwatch bezeichnet die Aktion als Greenwashing für Penny. Sie haben kommuniziert, dass die Wirkung bei einem Discounter stärker ist als in einem Bio-Supermarkt. Trotzdem sind Penny, Aldi und Netto – ob mit oder ohne Hund – ein Fehler im System und für die Kultur der billigen Lebensmittel mitverantwortlich. Penny wirbt im FAQ auch offen damit, dass nach dem Zeitraum die Preise wieder "Penny-günstig" seien. Wie gehen Sie damit um?